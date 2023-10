Spectacle Jacques Brel Allée Pablo Picasso Martigues, 20 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Les Zontiennes du Club de Martigues Etang de Berre vous accueillent sur le Site Pablo Picasso pour une soirée inédite dans la région, en hommage à Jacques Brel..

2023-10-20 19:00:00 fin : 2023-10-20 20:15:00. EUR.

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Zontiennes from the Club de Martigues Etang de Berre welcome you to the Pablo Picasso site for an evening never before seen in the region, in tribute to Jacques Brel.

Las Zontiennes del Club de Martigues Etang de Berre le dan la bienvenida al recinto Pablo Picasso para una velada inédita en la región, en homenaje a Jacques Brel.

Die Zontiennes des Club de Martigues Etang de Berre begrüßen Sie auf der Site Pablo Picasso zu einem in der Region noch nie dagewesenen Abend zu Ehren von Jacques Brel.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme de Martigues