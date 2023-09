Répétition du concert : les vêpres vénitiennes Allée Pablo Picasso Martigues, 16 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le Choeur Philharmonique de Martigues donne une représentation publique afin de préparer son concert « les Vêpres vénitiennes » avec le nouveau chef Carlos Gomez Orellana.

A l’amphithéâtre du Conservatoire Pablo Picasso de Martigues, entrée libre..

2023-10-16 19:30:00 fin : 2023-10-16 22:00:00. .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Choeur Philharmonique de Martigues is giving a public performance in preparation for its concert « Venetian Vespers » with new conductor Carlos Gomez Orellana.

In the amphitheatre of the Conservatoire Pablo Picasso in Martigues, free admission.

El Choeur Philharmonique de Martigues ofrece una actuación pública como preparación de su concierto « Vísperas venecianas » con el nuevo director Carlos Gómez Orellana.

En el anfiteatro del Conservatorio Pablo Picasso de Martigues, entrada gratuita.

Der Philharmonische Chor von Martigues gibt eine öffentliche Vorstellung, um sich auf sein Konzert « Venezianische Vesper » mit dem neuen Dirigenten Carlos Gomez Orellana vorzubereiten.

Im Amphitheater des Konservatoriums Pablo Picasso in Martigues, Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Martigues