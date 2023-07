Concert : Vous avez dit Lyrique ? Allée Pablo Picasso Martigues, 21 juillet 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Sophie Pondjiclis vous invite au concert des jeunes talents internationaux de l’académie lyrique 2023 (Martigues, 7ème édition).

A l’auditorium du Site Pablo Picasso – Conservatoire de Musique et de Danse.

Gratuit..

2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-21 21:30:00. .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sophie Pondjiclis invites you to the concert by the young international talents of the 2023 lyric academy (Martigues, 7th edition).

In the auditorium of the Site Pablo Picasso – Conservatoire de Musique et de Danse.

Free admission.

Sophie Pondjiclis le invita al concierto de los jóvenes talentos internacionales de la academia lírica 2023 (Martigues, 7ª edición).

En el auditorio del Site Pablo Picasso – Conservatoire de Musique et de Danse.

Entrada gratuita.

Sophie Pondjiclis lädt Sie zum Konzert der jungen internationalen Talente der Lyrikakademie 2023 (Martigues, 7. Ausgabe) ein.

Im Auditorium des Site Pablo Picasso – Conservatoire de Musique et de Danse.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Martigues