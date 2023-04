Exposition photos : A travers elles Allée Pablo Picasso, 2 mai 2023, Martigues.

Le site Pablo Picasso vous propose l’exposition « A travers elles », initiée par Carole Mathieu Castelli, réalisatrice photographe.

Des photos engagées de parcours de femmes victimes de violences.

Entrée gratuite.

Vernissage Jeudi 20 avril à 18h30..

2023-05-02 à ; fin : 2023-06-24 . .

Allée Pablo Picasso Route du port de Lavéra

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Pablo Picasso site offers you the exhibition « A travers elles », initiated by Carole Mathieu Castelli, photographer.

Engaging photos of women victims of violence.

Free admission.

Opening Thursday 20 April at 6.30pm.

El sitio Pablo Picasso le propone la exposición « A travers elles », iniciada por Carole Mathieu Castelli, fotógrafa.

Fotos comprometedoras de mujeres víctimas de la violencia.

Entrada gratuita.

Inauguración el jueves 20 de abril a las 18.30 h.

Die Website Pablo Picasso zeigt Ihnen die Ausstellung « A travers elles », die von der Fotoregisseurin Carole Mathieu Castelli initiiert wurde.

Engagierte Fotos von den Lebenswegen von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind.

Der Eintritt ist frei.

Vernissage Donnerstag, 20. April um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme de Martigues