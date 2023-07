Animation & prêt de jeux Allée Nicolas Copernic Terves Bressuire, 8 mars 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Venez passer un après-midi à Biocoop, avec animation et prêt de jeux de l’ association Dé en Bulles..

2023-03-08 fin : 2023-03-08 18:00:00. EUR.

Allée Nicolas Copernic Terves Biocoop

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come to spend an afternoon at Biocoop, with animation and loan of games from the association Dé en Bulles.

Venga a pasar una tarde en Biocoop, con animación y préstamo de juegos de la asociación Dé en Bulles.

Verbringen Sie einen Nachmittag im Biocoop, mit Animation und dem Verleih von Spielen des Vereins Dé en Bulles.

