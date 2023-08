Danse | Grand Jeté Allée Nelson Creil, 28 mars 2024, Creil.

Creil,Oise

Des grands jetés des ballets clas­siques aux sauts dans le vide de nos quoti­diens, il n’y a qu’un pas et beau­coup d’es­piè­gle­rie. Silvia Gribaudi revi­si­te l’une après l’autre les fins de ballets clas­siques, carac­té­ri­sés par la figure virtuose du Grand Jeté..

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



From the grand jetés of classical ballets to the leaps into the void of our daily lives, there’s only one step and a lot of mischief. Silvia Gribaudi revisits one classical ballet ending after another, characterized by the virtuoso figure of the Grand Jeté.

De los grand jetés de los ballets clásicos a los saltos al vacío de nuestra vida cotidiana sólo hay un paso y mucha picardía. Silvia Gribaudi revisita, uno tras otro, los finales de los ballets clásicos, caracterizados por la virtuosa figura del Grand Jeté.

Von den großen Würfen des klassischen Balletts bis zu den Luftsprüngen in unserem Alltag ist es nur ein kleiner Schritt und viel Schalk. Silvia Gribaudi zeigt eine Reihe von klassischen Ballett-Enden, die durch die virtuose Figur des Grand Jeté gekennzeichnet sind.

