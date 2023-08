Théâtre | Que sur toi se lamente le Tigre Allée Nelson Creil, 14 mars 2024, Creil.

Creil,Oise

Hypno­tique et pulsa­tile, la parole se scande dans cette tragé­die contem­po­raine où vidéo, musique, chant et danse se répondent, donnant à voir la réalité d’une femme condam­née à mort parce qu’elle porte la vie..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 21:30:00. 20 .

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Hypnotic and pulsating, the spoken word chants out in this contemporary tragedy where video, music, song and dance respond to one another, revealing the reality of a woman condemned to death because she is the bearer of life.

Hipnóticas y palpitantes, las palabras se corean en esta tragedia contemporánea en la que vídeo, música, canto y danza se responden mutuamente, revelando la realidad de una mujer condenada a muerte por ser portadora de vida.

Hypnotisch und pulsierend skandiert sich das Wort in dieser zeitgenössischen Tragödie, in der Video, Musik, Gesang und Tanz einander entsprechen und die Realität einer Frau sichtbar machen, die zum Tode verurteilt wurde, weil sie das Leben in sich trägt.

