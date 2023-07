Théâtre | Icare Allée Nelson Creil, 13 décembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Dans ce conte de la jeunesse et de la famille, la vie bondissante d’Icare devient une réflexion sur l’indépendance et les rapports entre parent et enfant. Le spectacle de Guillaume Barbot mêle à cette quête identitaire du jeune garçon le parfum musical du cirque et des ombres portées. Dès 8 ans.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:55:00. 10 .

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



In this tale of youth and family, Icarus’ leaping life becomes a reflection on independence and the relationship between parent and child. Guillaume Barbot’s show blends the young boy’s quest for identity with the musical flavor of circus and shadow play. Ages 8 and up

En esta historia de juventud y familia, la vida saltarina de Ícaro se convierte en una reflexión sobre la independencia y la relación entre padres e hijos. El espectáculo de Guillaume Barbot combina la búsqueda de identidad del joven con el sabor musical del circo y el juego de sombras. A partir de 8 años

In diesem Märchen über Jugend und Familie wird das hüpfende Leben des Ikarus zu einer Reflexion über Unabhängigkeit und die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Die Aufführung von Guillaume Barbot vermischt die Identitätssuche des Jungen mit dem musikalischen Duft des Zirkus und des Schattenspiels. Ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-07-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise