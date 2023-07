Théâtre | Le Yark Allée Nelson Creil, 10 novembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Le Yark, c’est cette imagination débordante qui s’invite sur le plateau ! On s’amuse, on rit et, d’un rien, nous voilà entraînés vers un conte plein d’une belle humanité cachée sous la boue. C’est tendre comme la glaise et à mille facettes comme les paillettes. Dès 6 ans, durée 55 min..

2023-11-10

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



Yark is all about the overflowing imagination that takes over the stage! It’s fun, it’s laughter, and in no time at all, we’re drawn into a tale full of beautiful humanity hidden beneath the mud. It’s as tender as clay and as multifaceted as glitter. From age 6, running time 55 min.

El Yark es esa imaginación desbordante que se invita a sí misma a entrar en escena Es divertido, es gracioso a carcajadas, y en un abrir y cerrar de ojos nos vemos arrastrados a una historia llena de hermosa humanidad oculta bajo el barro. Es tan tierno como la arcilla y tan polifacético como la purpurina. A partir de 6 años, duración 55 min.

Der Yark, das ist diese überbordende Fantasie, die auf die Bühne kommt! Wir amüsieren uns, wir lachen, und mit einem Hauch von Nichts werden wir in ein Märchen voller schöner, unter dem Schlamm verborgener Menschlichkeit hineingezogen. Es ist zart wie Lehm und tausendfach facettenreich wie Glitzer. Ab 6 Jahren, Dauer 55 Min.

