Salon de l’Entrepreunariat 2023 Allée Nelson Creil, 12 octobre 2023, Creil.

Creil,Oise

Le jeudi 12 octobre 2023, le Salon de l’Entrepreunariat ouvrira ses portes à l’Espace culturel de la Faïencerie pour sa septième édition avec un nouveau format: de 8h30 à 13h. conseils d’experts, ateliers, etc. Entrée libre et gratuite

Espace culturel de la Faïencerie, allée Nelson 60100 Creil.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 13:00:00. 0 .

Allée Nelson

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



On Thursday October 12, 2023, the Salon de l’Entrepreunariat will open its doors at the Espace culturel de la Faïencerie for its seventh edition with a new format: from 8:30am to 1pm. expert advice, workshops, etc. Free admission

Espace culturel de la Faïencerie, allée Nelson 60100 Creil

El jueves 12 de octubre de 2023, el Salon de l’Entrepreunariat abrirá sus puertas en el Espace culturel de la Faïencerie para su séptima edición con un nuevo formato: de 8:30 a 13:00 h. asesoramiento de expertos, talleres, etc. Entrada gratuita

Espace culturel de la Faïencerie, allée Nelson 60100 Creil

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, öffnet der Salon de l’Entrepreunariat im Espace culturel de la Faïencerie zum siebten Mal seine Pforten und präsentiert sich in einem neuen Format: von 8:30 bis 13:00 Uhr, mit Expertenratschlägen, Workshops usw. Eintritt frei und kostenlos

Espace culturel de la Faïencerie, allée Nelson 60100 Creil

Mise à jour le 2023-08-23 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise