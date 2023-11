Happy Halloween Allée Montesquieu Saucats, 31 octobre 2023, Saucats.

Saucats,Gironde

Boom organisée par l’APE à La Ruche à Saucats.

Venez pousser les portes de notre salle hantée si vous osez de 18h30 à 22h !

Sur place, vente de boissons et buffet salé et sucré..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 22:00:00. .

Allée Montesquieu

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Boom organized by the APE at La Ruche in Saucats.

Come and push open the doors of our haunted hall if you dare, from 6.30pm to 10pm!

On-site drinks sales and sweet and savoury buffet.

Boom organizado por la APE en La Ruche de Saucats.

Ven a empujar las puertas de nuestra habitación encantada si te atreves de 18:30 a 22:00

Venta de bebidas y buffet dulce y salado.

Boom, organisiert von der EV in La Ruche in Saucats.

Stoßen Sie von 18:30 bis 22:00 Uhr die Türen unseres Spukraums auf, wenn Sie sich trauen!

Vor Ort werden Getränke verkauft und es gibt ein süßes und herzhaftes Buffet.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Montesquieu