Exposition: Lettres d’Amour Allée Montesquieu Billère, 28 mai 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Étonnantes productions éditoriales des années 1950 à 1970, les clubs du livre ont permis une large diffusion de la littérature dans les foyers et l’ouverture d’un vaste espace de travail jubilatoire pour de grands graphistes. L’exposition Bienvenue au(x) club(s) nous invite à une plongée dans cette aventure qui a démontré combien l’audace visuelle, l’ingéniosité de fabrication ou les aventures typographiques pouvaient donner vie à un objet de papier, de tissu et de carton. Par l’observation et la manipulation des livres, invités d’honneur, chacun peut partir

à la découverte de la magie qui opère : foisonnement de polices de caractères, empagements audacieux, couvertures et

illustrations très graphiques. Et au détour de vos feuilletages, vous pourrez certainement croiser des témoignages éphémères d’une époque révolue : cartes postales, lettres ou photos glissées là il y a près de 60 ans.

2024-05-28 fin : 2024-06-29 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Galerie Éphémère du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the 1950s to the 1970s, book clubs were an astonishing form of publishing, bringing literature into the home and opening up a vast, jubilant workspace for great graphic designers. Bienvenue au(x) club(s) invites us to delve into this adventure, which demonstrated the extent to which visual daring, manufacturing ingenuity and typographic adventures could give life to an object made of paper, fabric and cardboard. By observing and manipulating the books, the guests of honor, everyone can set off on a voyage of discovery

to discover the magic at work: an abundance of typefaces, bold layouts, highly graphic covers and

graphic illustrations. And as you leaf through them, you’re sure to come across ephemeral reminders of a bygone era: postcards, letters or photos slipped in there nearly 60 years ago

De los años 50 a los 70, los clubes de lectura fueron sorprendentes empresas editoriales que llevaron la literatura a los hogares y abrieron un vasto y estimulante espacio de trabajo para los principales diseñadores gráficos. La exposición Bienvenue au club(s) nos invita a adentrarnos en esta aventura, que demostró hasta qué punto la audacia visual, el ingenio de fabricación y la aventura tipográfica podían dar vida a un objeto de papel, tela y cartón. Observando y manipulando los libros, los invitados de honor, todo el mundo podrá emprender un viaje para descubrir la magia que opera en el mundo de los libros

descubra la magia que funciona: profusión de tipos de letra, maquetaciones atrevidas, cubiertas e ilustraciones muy gráficas

ilustraciones gráficas. Y al hojear los libros, seguro que se topará con recuerdos efímeros de una época pasada: postales, cartas o fotos deslizadas hace casi 60 años..

Buchclubs waren in den 1950er bis 1970er Jahren erstaunliche Verlagsproduktionen, die die Literatur in die Haushalte brachten und großen Grafikdesignern einen großen Arbeitsraum eröffneten. Die Ausstellung Bienvenue au(x) club(s) lädt uns ein, in dieses Abenteuer einzutauchen, das gezeigt hat, wie visuelle Kühnheit, Einfallsreichtum bei der Herstellung oder typografische Abenteuer ein Objekt aus Papier, Stoff und Karton zum Leben erwecken können. Durch die Beobachtung und den Umgang mit den Büchern, die als Ehrengäste eingeladen wurden, kann sich jeder auf die Reise begeben

auf Entdeckungsreise gehen und die Magie entdecken, die dabei entsteht: eine Fülle von Schriftarten, gewagte Impositionen, Buchumschläge und

sehr grafische Illustrationen. Und beim Blättern in den Büchern stoßen Sie vielleicht auf flüchtige Zeugnisse einer längst vergangenen Epoche: Postkarten, Briefe oder Fotos, die vor fast 60 Jahren dort hineingelegt wurden

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pau