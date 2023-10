Exposition: Lettres d’Amour Allée Montesquieu Billère, 10 avril 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Du graffiti amoureux au SMS de rupture, du romantisme épistolaire à la littérature érotique, nos mots d’amour s’écrivent

en toutes lettres. Et tous les jours, nous utilisons toutes et tous, de manière souvent distraite et distante, sans les regarder vraiment, un ensemble de petits signes abstraits qui nous servent à véhiculer concrètement du savoir, des informations, des sentiments, des idées… Entre lettrage, graffiti, calligraphie et dessin de caractères, l’exposition Lettres

d’amour part en exploration des pratiques contemporaines du dessin de lettres, au travers d’approches transversales,

multimédia, multi-dimensionnelles, savantes autant que vernaculaires, du côté des auteurs et designers comme du côté des usagers.

Le monde de la typographie regroupe une multitude de pratiques différentes : du dessin minutieux d’une police de caractères au geste spontané dans l’espace urbain….

2024-04-10 fin : 2024-06-29 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Grande Galerie du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From love graffiti to break-up text messages, from epistolary romance to erotic literature, our words of love are written

in words. And every day, we all use, often in a distracted and aloof way, without really looking at them, a set of small abstract signs that we use to concretely convey knowledge, information, feelings, ideas? Between lettering, graffiti, calligraphy and character design, the exhibition Lettres d?amour

d?amour explores contemporary lettering practices through a variety of cross-disciplinary approaches,

multimedia, multi-dimensional, scholarly and vernacular, from authors and designers to users.

The world of typography encompasses a multitude of different practices: from the meticulous design of a typeface to spontaneous gestures in urban spaces…

Del grafiti amoroso a los mensajes de texto de ruptura, del romance epistolar a la literatura erótica, nuestras palabras de amor se escriben

en palabras. Y cada día, todos utilizamos, a menudo de forma distraída y distante, sin fijarnos realmente en ellas, un conjunto de pequeños signos abstractos que empleamos para transmitir conocimientos, información, sentimientos e ideas en términos concretos? Entre lettering, graffiti, caligrafía y diseño de personajes, la exposición Lettres d?amour

d’amour explora las prácticas contemporáneas del lettering a través de diversos enfoques interdisciplinares,

multimedia, multidimensional, erudita y vernácula, desde el punto de vista de los autores y diseñadores, así como de los usuarios.

El mundo de la tipografía abarca multitud de prácticas diferentes: desde el meticuloso diseño de un tipo de letra hasta gestos espontáneos en espacios urbanos…

Von Liebesgraffiti bis zu Trennungs-SMS, von romantischen Briefen bis zu erotischer Literatur – unsere Liebesworte werden in

in allen Buchstaben. Und jeden Tag benutzen wir alle, oftmals auf eine abwesende und distanzierte Art und Weise, ohne sie wirklich anzusehen, eine Reihe von kleinen abstrakten Zeichen, die uns dazu dienen, Wissen, Informationen, Gefühle und Ideen zu vermitteln Zwischen Lettering, Graffiti, Kalligraphie und Schriftdesign bietet die Ausstellung Lettres Lettres

d’amour eine Entdeckungsreise durch die zeitgenössischen Praktiken des Buchstabenzeichnens mit Hilfe von transversalen Ansätzen,

die Ausstellung zeigt multimediale, mehrdimensionale, gelehrte und volkstümliche Schriftarten, sowohl von Autoren und Designern als auch von Nutzern.

Die Welt der Typografie umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Praktiken: von der sorgfältigen Zeichnung einer Schriftart bis hin zu spontanen Gesten im urbanen Raum…

