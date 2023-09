Exposition: Mille soleils, un crépuscule Allée Montesquieu Billère, 20 mars 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

En couple, amis et amoureux, à la vie comme au travail, Julie et François ont entamé ce projet lors d’une conversation, un soir de fête du collège, au sujet du deuil et de l’impossibilité de le faire totalement. Une conversation qui les a immédiatement conduits sur le terrain de l’art et de son pouvoir – ou non – de signifier la perte et surtout de la panser et de la soigner. Mille soleils, un crépuscule c’est l’expression, sous la forme d’une exposition et d’une édition, d’une expérience intime et partagée du deuil. C’est un ensemble d’images et de mots, un faire ensemble, à la vie à la mort,

faire sans, faire avec, l’un-e avec l’autre. Deux je et un jeu subtil entre profondeur des mots et profondeur de champ.

Les photographies portent en elles tout le poids et l’immatérialité du temps qui s’est écoulé et continue à s’écouler, malgré tout..

2024-03-20 fin : 2024-04-20 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Galerie Éphémère du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As a couple, friends and lovers, in life as in work, Julie and François began this project during a conversation one evening at a college party, on the subject of mourning and the impossibility of fully coming to terms with it. A conversation that immediately led them into the realm of art and its power – or lack of it – to signify loss, and above all to heal it. Mille soleils, un crépuscule is the expression, in the form of an exhibition and a publication, of an intimate and shared experience of grief. It’s a collection of images and words, a shared experience of life and death,

doing without, doing with, one with the other. Two I’s and a subtle interplay between depth of words and depth of field.

The photographs carry all the weight and immateriality of the time that has passed and continues to pass, despite everything.

Como pareja, amigos y amantes, en la vida como en el trabajo, Julie y François iniciaron este proyecto durante una conversación una noche en una fiesta universitaria sobre el duelo y la imposibilidad de asumirlo completamente. Una conversación que les condujo inmediatamente al ámbito del arte y su poder -o no- para significar la pérdida y, sobre todo, para sanarla. Mille soleils, un crépuscule es la expresión, en forma de exposición y publicación, de una experiencia íntima y compartida de duelo. Es un conjunto de imágenes y palabras, una manera de hacer juntos, de la vida a la muerte,

hacer sin, hacer con, el uno con el otro. Dos yoes y un sutil juego entre la profundidad de las palabras y la profundidad de campo.

Las fotografías llevan todo el peso y la inmaterialidad del tiempo que ha pasado y sigue pasando, a pesar de todo.

Julie und François, ein Paar, Freunde und Liebende, im Leben und bei der Arbeit, begannen dieses Projekt, als sie sich an einem Abend während eines Schulfestes über Trauer und die Unmöglichkeit, sie vollständig zu verarbeiten, unterhielten. Dieses Gespräch führte sie sofort zur Kunst und ihrer Macht – oder auch nicht -, den Verlust zu verdeutlichen und vor allem zu heilen und zu pflegen. Tausend Sonnen, eine Dämmerung ist der Ausdruck einer intimen und gemeinsamen Trauererfahrung in Form einer Ausstellung und einer Edition. Es ist eine Sammlung von Bildern und Worten, ein gemeinsames Tun, auf Leben und Tod,

tun ohne, tun mit, einer mit dem anderen. Zwei Ichs und ein subtiles Spiel zwischen der Tiefe der Worte und der Tiefe des Feldes.

Die Fotografien tragen das Gewicht und die Immaterialität der Zeit in sich, die trotz allem verstrichen ist und weiter vergeht.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau