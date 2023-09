Exposition: Les mains pleines de pouces Allée Montesquieu Billère, 14 février 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Pour cette exposition inaugurée le jour des 10 ans du BO, Fabrice Croux nous invite à traverser une sorte de grotte où, sous l’œil amusé d’un oiseau-gouttes, se côtoient pots de fleurs souriants, plats à gâteaux, montagnes pailletées et parfois clignotantes, fontaines certainement magiques et assemblages audacieux de bois flottés. Notre exploration devra se faire en contournant stalagmites et stalactites gloutonnes, faites de chatoyantes cordes d’escalade tressées.

Avec ce joyeux pêle-mêle Fabrice Croux nous parle à la fois de gestes, d’ententes et de divergences, de techniques et de

savoir-faire, d’expérimentations et d’échanges qui sont autant de préalables et d’outils nécessaires qu’il a convoqués et

mis en œuvre pour permettre aux formes d’émerger et de prendre leur envol.

L’ensemble des objets présents dans l’exposition aura certainement un air familier pour chacun d’entre nous..

2024-02-14 fin : 2024-06-15 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Petite Galerie du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For this exhibition, inaugurated on the 10th anniversary of the BO, Fabrice Croux invites us to explore a sort of grotto where, under the amused gaze of a bird-dropper, we find smiling flowerpots, cake dishes, glittering and sometimes flashing mountains, certainly magical fountains and audacious driftwood assemblages. Our exploration will have to take us around gluttonous stalagmites and stalactites, made of shimmering braided climbing ropes.

Fabrice Croux?s joyful jumble of works speaks to us of gestures, agreements and divergences, techniques and skills

techniques and know-how, experimentation and exchange, all of which are necessary prerequisites and

to enable the forms to emerge and take flight.

All the objects in the exhibition will certainly be familiar to all of us.

Para esta exposición, inaugurada con motivo del 10º aniversario de BO, Fabrice Croux nos invita a recorrer una especie de cueva en la que, bajo la divertida mirada de un pájaro que gotea, encontramos sonrientes macetas, platos de tarta, montañas brillantes y a veces centelleantes, fuentes ciertamente mágicas y atrevidos ensamblajes de madera flotante. Nuestra exploración tendrá que llevarnos alrededor de glotonas estalagmitas y estalactitas hechas de relucientes cuerdas de escalada trenzadas.

El alegre batiburrillo de Fabrice Croux es todo gestos, acuerdos y divergencias, técnicas y saber hacer, experimentación e innovación

experimentación e intercambio, todos ellos requisitos necesarios y herramientas que ha convocado

para que las formas surjan y levanten el vuelo.

Todos los objetos de la exposición nos resultarán sin duda familiares.

Geburtstag des BO eröffnet wurde, lädt uns Fabrice Croux ein, eine Art Höhle zu durchqueren, in der sich unter dem amüsierten Blick eines tropfenden Vogels lächelnde Blumentöpfe, Kuchenplatten, glitzernde und manchmal blinkende Berge, sicherlich magische Brunnen und gewagte Zusammenstellungen von Schwemmholz tummeln. Unsere Erkundungstour führt uns an Stalagmiten und gefräßigen Stalaktiten vorbei, die aus schillernden, geflochtenen Kletterseilen bestehen.

Mit diesem fröhlichen Durcheinander erzählt uns Fabrice Croux von Gesten, Übereinstimmungen und Divergenzen, von Techniken und Know-how

know-how, von Experimenten und Austausch, die allesamt notwendige Voraussetzungen und Werkzeuge sind, die er heranzieht und

die er einsetzte, um den Formen zu ermöglichen, sich zu entwickeln und zu fliegen.

Die Objekte in der Ausstellung werden jedem von uns bekannt vorkommen.

