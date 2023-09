Exposition: L’anniversaire de l’Art Allée Montesquieu Billère, 17 janvier 2024, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

En 1963, Robert Filliou a une idée : doter l’art d’une date de naissance. Il choisit le 17 janvier, qui est sa propre date d’anniversaire : une façon habile d’être sûr de ne jamais oublier celle de l’art !

Artisan de la pensée, libérateur du geste créatif, docteur en innocence, architecte des idées, poète logique, mystique de la bricole, simplificateur compliqué, Robert Filliou se définit lui-même comme génie sans talent.

Son travail, au centre duquel se trouve l’humour, l’imagination et la réflexion, tend à abolir les frontières entre l’art et la vie. Il prolonge la maxime dadaïste formulant que la vie est plus intéressante que l’art en affirmant que l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.

Depuis plusieurs années, le collectif Woawaow – proche de la pensée et de la philosophie de Robert Filliou – s’est saisi de

son invention et ne manque pas de célébrer l’anniversaire!.

2024-01-17 fin : 2024-02-17 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Galerie Éphémère du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 1963, Robert Filliou had an idea: give art a birthday. He chose January 17, which was his own birthday: a clever way of making sure he never forgot art?s birthday!

A craftsman of thought, a liberator of the creative gesture, a doctor of innocence, an architect of ideas, a logical poet, a mystic of the bricole, a complicated simplifier, Robert Filliou defines himself as a genius without talent.

His work, at the heart of which is humor, imagination and reflection, tends to abolish the boundaries between art and life. He extends the Dadaist maxim that life is more interesting than art by asserting that art is what makes life more interesting than art.

For several years now, the Woawaow collective – close to Robert Filliou?s thinking and philosophy – has been seizing on his invention and

filliou?s thought and philosophy – has been seizing on his invention for several years now, and is celebrating the anniversary in style!

En 1963, Robert Filliou tuvo una idea: dar al arte una fecha de nacimiento. Eligió el 17 de enero, que era su propio cumpleaños: ¡una forma inteligente de asegurarse de no olvidar nunca el cumpleaños del arte!

Artesano del pensamiento, liberador del gesto creador, médico de la inocencia, arquitecto de las ideas, poeta lógico, místico de los caprichos, simplificador complicado, Robert Filliou se define como un genio sin talento.

Su obra, en cuyo centro se encuentran el humor, la imaginación y la reflexión, tiende a abolir las fronteras entre el arte y la vida. Prolonga la máxima dadaísta de que la vida es más interesante que el arte afirmando que el arte es lo que hace que la vida sea más interesante que el arte.

Desde hace varios años, el colectivo Woawaow -próximo al pensamiento y la filosofía de Robert Filliou- se ha apropiado de su invención, y no ha dejado de celebrarlo

el colectivo Woawaow, cercano al pensamiento y la filosofía de Robert Filliou, lleva varios años aprovechando su invento, ¡y lo celebra por todo lo alto!

1963 hatte Robert Filliou eine Idee: Er wollte die Kunst mit einem Geburtsdatum versehen. Er wählte den 17. Januar, seinen eigenen Geburtstag: eine geschickte Methode, um sicherzugehen, dass er den Geburtstag der Kunst nie vergisst!

Als Handwerker des Denkens, Befreier der kreativen Geste, Doktor der Unschuld, Architekt der Ideen, logischer Poet, Mystiker der Kleinigkeiten, komplizierter Vereinfacher definiert sich Robert Filliou selbst als Genie ohne Talent.

Seine Arbeit, in deren Mittelpunkt Humor, Fantasie und Reflexion stehen, strebt danach, die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufzuheben. Er erweitert die dadaistische Maxime, dass das Leben interessanter als die Kunst ist, indem er behauptet, dass die Kunst das ist, was das Leben interessanter als die Kunst macht.

Seit mehreren Jahren hat das Kollektiv Woawaow, das Robert Fillious Denken und Philosophie nahesteht, seine Kunst aufgegriffen

seine Erfindung und feiert den Geburtstag!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau