Exposition: Dans l’oeil du crocodile Allée Montesquieu Billère, 13 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Avec cette exposition Anne-Charlotte Finel poursuit son travail sur l’animalité en s’appuyant sur sa technique singulière

de création d’images par l’utilisation du détail et d’un grain saturé. La grande galerie accueillera des installations

créées in situ pour une diffusion de ses dernières productions vidéo. Ce sont alors plusieurs pans du règne animal qui seront représentés : alligators, éléphants, vers à soie, araignées… Ils habiteront l’espace autant que la création sonore de Voiski qui s’y déploiera. Boucles de rythmes inlassablement répétées feront alors écho aux vidéos d’Anne-Charlotte Finel. En parallèle, sera exposée une nouvelle famille de sérigraphies : images hybrides mêlant motifs végétaux et reptiliens. Jouant de superpositions de trames et de motifs, ces images troubles et vibrantessouligneront la picturalité du travail de l’artiste..

2023-12-13 fin : 2024-03-23 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Grande Galerie du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With this exhibition, Anne-Charlotte Finel continues her work on animality, drawing on her singular technique

of creating images through the use of detail and saturated grain. The main gallery will host installations

created in situ to showcase his latest video productions. Several aspects of the animal kingdom will be represented: alligators, elephants, silkworms, spiders… They will inhabit the space as much as Voiski?s sound creation will. Endlessly repeated rhythmic loops echo Anne-Charlotte Finel?s videos. At the same time, a new family of serigraphs will be exhibited: hybrid images combining plant and reptilian motifs. Playing with superimposed screens and motifs, these turbulent, vibrant images underscore the pictoriality of the artist?s work.

Con esta exposición, Anne-Charlotte Finel prosigue su trabajo sobre la animalidad, basándose en su técnica única de creación de imágenes mediante el uso del detalle y el grano saturado

de crear imágenes mediante el uso del detalle y el grano saturado. La galería principal acogerá instalaciones

sus últimas producciones de vídeo. Estarán representados varios aspectos del reino animal: caimanes, elefantes, gusanos de seda, arañas… Habitarán el espacio tanto como la creación sonora de Voiski. Los bucles rítmicos repetidos sin cesar serán un eco de los vídeos de Anne-Charlotte Finel. Al mismo tiempo, se expondrá una nueva familia de serigrafías: imágenes híbridas que combinan motivos vegetales y reptiles. Jugando con tramas y motivos superpuestos, estas imágenes turbulentas y vibrantes subrayan la calidad pictórica de la obra de la artista.

Mit dieser Ausstellung setzt Anne-Charlotte Finel ihre Arbeit über das Animalische fort und stützt sich dabei auf ihre einzigartige Technik

der Schaffung von Bildern durch die Verwendung von Details und einer gesättigten Körnung. Die große Galerie wird Installationen

die in situ geschaffen wurden, um seine neuesten Videoproduktionen zu zeigen. Es handelt sich dabei um verschiedene Bereiche des Tierreichs: Alligatoren, Elefanten, Seidenraupen, Spinnen…. Sie bewohnen den Raum ebenso wie Voiskis Klangkreation, die sich dort entfalten wird. Unermüdlich wiederholte Rhythmusschleifen bilden ein Echo auf die Videos von Anne-Charlotte Finel. Parallel dazu wird eine neue Familie von Siebdrucken ausgestellt: hybride Bilder, die Pflanzen- und Reptilienmotive miteinander verbinden. Diese trüben und vibrierenden Bilder, die mit sich überlagernden Rastern und Motiven spielen, unterstreichen die Bildhaftigkeit der Arbeit der Künstlerin.

