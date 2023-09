Exposition: Track Yourself Allée Montesquieu Billère, 2 décembre 2023, Billère.

Track Yourself part de l’hypothèse que certains peuvent être tentés d’appliquer à leur vie personnelle et intime les mêmes méthodes que celles de la production de masse. Et nous voici face à un couple de digital natives qui utilise des outils et des méthodes du management et de la production à flux tendu pour régir sa vie amoureuse dans un souci permanent de gain de capital santé, social et émotionnel. Ils évoluent dans un intérieur froid et aseptisé qui reprend les logiques d’une chaîne de montage : chaque poste de travail et de vie est spécialisé et disposé par rapport aux autres dans un ordre préétabli correspondant à la succession des opérations d’assemblage des composants d’un produit.

Parce que les champs des arts visuels et du spectacle vivant sont très souvent en collaboration, nous vous proposons

ici de découvrir la scénographie pensée par Clémentine Fort….

Track Yourself is based on the hypothesis that some people may be tempted to apply the same mass production methods to their personal and intimate lives. Here we meet a couple of digital natives who use the tools and methods of management and just-in-time production to govern their love lives, with the constant aim of increasing their health, social and emotional capital. They evolve in a cold, aseptic interior that mirrors the logic of an assembly line: each work and living station is specialized and arranged in relation to the others in a pre-established order corresponding to the succession of operations involved in assembling the components of a product.

Because the fields of visual arts and performing arts often collaborate, we invite you to discover

to discover the scenography designed by Clémentine Fort…

Track Yourself parte de la premisa de que algunas personas pueden sentir la tentación de aplicar los mismos métodos de producción en serie a su vida personal e íntima. Aquí tenemos a una pareja de nativos digitales que utilizan las herramientas y métodos de la gestión y la producción justo a tiempo para gobernar su vida amorosa, en una apuesta constante por aumentar su capital sanitario, social y emocional. Se desenvuelven en un interior frío y aséptico que sigue la lógica de una cadena de montaje: cada puesto de trabajo y de vida está especializado y dispuesto en relación con los demás según un orden preestablecido que corresponde a la sucesión de operaciones de ensamblaje de los componentes de un producto.

Puesto que los ámbitos de las artes visuales y el espectáculo en vivo colaboran a menudo, le invitamos a

a descubrir la escenografía diseñada por Clémentine Fort…

Track Yourself geht von der Annahme aus, dass manche Menschen versucht sein könnten, die gleichen Methoden wie in der Massenproduktion auf ihr Privat- und Intimleben anzuwenden. Und hier haben wir es mit einem Paar von Digital Natives zu tun, das Werkzeuge und Methoden des Managements und der Just-in-time-Produktion anwendet, um sein Liebesleben in dem ständigen Bestreben zu regeln, sein gesundheitliches, soziales und emotionales Kapital zu steigern. Sie bewegen sich in einem kalten, sterilen Interieur, das die Logik eines Fließbandes aufgreift: Jeder Arbeits- und Lebensbereich ist spezialisiert und in einer vorgegebenen Reihenfolge zueinander angeordnet, die der Abfolge der Montagevorgänge der Bestandteile eines Produkts entspricht.

Da die Bereiche der visuellen Kunst und der darstellenden Kunst sehr oft zusammenarbeiten, schlagen wir Ihnen Folgendes vor

hier, das von Clémentine Fort entworfene Bühnenbild zu entdecken…

