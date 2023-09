Exposition: L’École est finie Allée Montesquieu Billère, 18 octobre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

En France, quarante-cinq écoles d’art et de design tissent le territoire pour y proposer leurs pédagogies singulières.

Elles sont le creuset fragile et précieux d’où émerge la création contemporaine, le lieu de l’exploration des imaginaires, de l’invention des formes comme de la réflexion sur leur sens. À Pau, dans le cadre de leur formation en design graphique multimédia, les étudiant.es imaginent les usages et les fonctions des signes graphiques, interrogent les outils de la création visuelle ou de la publication, réinventent les enjeux du livre ou du web, articulent le fond et la forme, le message et le medium.

Chaque année, l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées accompagne un groupe d’une douzaine d’étudiant.es de master dans le développement de leurs projets, jusqu’à l’obtention du DNSEP, diplôme national supérieur d’études plastiques..

2023-10-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Galerie Éphémère du Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In France, forty-five art and design schools weave their way through the country, offering their own unique pedagogies.

They are the fragile, precious crucible from which contemporary creation emerges, the place where imaginations are explored, forms invented and meanings reflected. At Pau, as part of their training in multimedia graphic design, students imagine the uses and functions of graphic signs, question the tools of visual creation and publication, reinvent the challenges of books and the web, and articulate content and form, message and medium.

Each year, the École supérieure d?art et de design des Pyrénées accompanies a group of a dozen Masters students in the development of their projects, right up to the DNSEP (diplôme national supérieur d?études plastiques).

En Francia, cuarenta y cinco escuelas de arte y diseño se extienden por todo el país, ofreciendo sus propios métodos de enseñanza.

Son el crisol frágil y precioso del que surge la creación contemporánea, el lugar donde se explora la imaginación, se inventan formas y se reflexiona sobre los significados. En Pau, como parte de su formación en diseño gráfico multimedia, los estudiantes imaginan los usos y funciones de los signos gráficos, cuestionan las herramientas de creación visual y publicación, reinventan los retos del libro y la web, y articulan contenido y forma, mensaje y medio.

Cada año, la École supérieure d’art et de design des Pyrénées apoya a un grupo de una docena de estudiantes de máster en el desarrollo de sus proyectos, hasta la obtención del DNSEP, diplôme national supérieur d’études plastiques.

In Frankreich gibt es 45 Kunst- und Designschulen, die das Land mit ihrer einzigartigen Pädagogik durchweben.

Sie sind der zerbrechliche und wertvolle Schmelztiegel, in dem zeitgenössische Kreationen entstehen, der Ort, an dem Phantasien erforscht, Formen erfunden und ihre Bedeutung reflektiert werden. In Pau stellen sich die Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung in Multimedia-Grafikdesign den Gebrauch und die Funktionen von grafischen Zeichen vor, hinterfragen die Werkzeuge der visuellen Gestaltung oder der Veröffentlichung, erfinden die Herausforderungen des Buches oder des Internets neu und bringen Inhalt und Form, Botschaft und Medium in Einklang.

Jedes Jahr begleitet die École supérieure d’art et de design des Pyrénées eine Gruppe von rund einem Dutzend Masterstudierenden bei der Entwicklung ihrer Projekte bis zum Erhalt des DNSEP, des Diplôme national supérieur d’études plastiques.

