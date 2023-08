Festival accè)s( #23 solastalgia Allée Montesquieu Billère, 4 octobre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Nous avons le plaisir de vous dévoiler la programmation de la 23ème édition From Solastalgia en ligne sur notre site internet > https://acces-s.org/

From Solastalgia, nous propose de tourner nos regards vers des artistes qui, témoins de la scission entre humanité et règne végétal, tentent de la réduire ou de la réparer. Cette édition nous invite à retrouver de l’empathie envers le végétal, à en prendre soin, à travers les œuvres sensibles et poétiques d’artistes contemporain.es manipulant le numérique sous ses multiples formes.

Exposition, performances, projections, concerts, journée d’étude, workshop et ateliers… accès)s( retrouvent ses partenaires pour accueillir des propositions et des oeuvres d’artistes locaux.ales, nationaux.ales et internationaux.ales..

2023-10-04 fin : 2023-11-25 . EUR.

Allée Montesquieu Site des abattoirs

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We are delighted to unveil the program for the 23rd edition of From Solastalgia on our website > https://acces-s.org/

From Solastalgia invites us to turn our attention to artists who, having witnessed the split between humanity and the plant kingdom, are attempting to reduce or repair it. This year’s event invites us to rediscover our empathy for and care for plants, through the sensitive, poetic works of contemporary artists who manipulate the digital medium in its many forms.

Exhibitions, performances, screenings, concerts, study days, workshops… accès)s( partners welcome proposals and works by local, national and international artists.

Nos complace desvelar el programa de la 23ª edición de From Solastalgia en nuestra página web > https://acces-s.org/

From Solastalgia nos invita a mirar a los artistas que, habiendo sido testigos de la ruptura entre la humanidad y el reino vegetal, intentan reducirla o repararla. La muestra de este año nos invita a redescubrir nuestra empatía por las plantas, y a cuidarlas, a través de las obras sensibles y poéticas de artistas contemporáneos que utilizan la tecnología digital en sus múltiples formas.

Exposiciones, performances, proyecciones, conciertos, jornadas de estudio, talleres… accès)s( se unirá a sus socios para acoger propuestas y obras de artistas locales, nacionales e internacionales.

Wir freuen uns, Ihnen das Programm der 23. Ausgabe von From Solastalgia online auf unserer Website > https://acces-s.org/ bekannt geben zu können

From Solastalgia, schlägt uns vor, unseren Blick auf Künstler zu richten, die als Zeugen der Spaltung zwischen Menschheit und Pflanzenreich versuchen, diese zu verringern oder zu reparieren. Diese Ausgabe lädt uns ein, unsere Empathie für die Pflanzenwelt wiederzufinden und uns um sie zu kümmern, indem wir die sensiblen und poetischen Werke zeitgenössischer Künstler betrachten, die mit digitalen Medien in ihren vielfältigen Formen umgehen.

Ausstellungen, Performances, Filmvorführungen, Konzerte, Studientage, Workshops und Ateliers… accès)s( findet sich mit seinen Partnern zusammen, um Vorschläge und Werke von lokalen, nationalen und internationalen Künstlern zu präsentieren.

