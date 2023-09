Exposition: Batons et élastiques Allée Montesquieu Billère, 20 septembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Le Bel Ordinaire présente Bâtons et élastiques, une exposition du designer graphique Aurélien Débat du 20/09 au 20/01. Venez participer à une vaste expérience sculpturale collective : équipé de 50 bâtonnets à votre entrée, votre construction viendra compléter celles déjà en place et servira de base à celles à venir. L’exposition évoluera ainsi sur sa forme et ses couleurs au fil de vos visites. À vous de jouer !.

2023-09-20 fin : 2024-01-20 19:00:00. EUR.

Allée Montesquieu Le Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Bel Ordinaire presents Bâtons et élastiques, an exhibition by graphic designer Aurélien Débat from 09/20 to 01/20. Come and take part in a vast collective sculptural experiment: equipped with 50 sticks as you enter, your construction will complement those already in place and serve as the basis for those to come. The exhibition will evolve in shape and color as you visit. It’s up to you!

Le Bel Ordinaire presenta Bâtons et élastiques, una exposición del diseñador gráfico Aurélien Débat del 20/09 al 20/01. Venga y participe en un vasto experimento escultórico colectivo: equipado con 50 palos al entrar, su construcción complementará las ya existentes y servirá de base para las venideras. La exposición evolucionará en forma y color a medida que la visite. Usted decide

Le Bel Ordinaire präsentiert Bâtons et élastiques, eine Ausstellung des Grafikdesigners Aurélien Débat vom 20.09. bis 20.01. Kommen Sie und nehmen Sie an einem großen kollektiven skulpturalen Experiment teil: Ausgestattet mit 50 Stäben bei Ihrem Eintritt, wird Ihre Konstruktion die bereits vorhandenen ergänzen und als Basis für die kommenden dienen. Die Ausstellung wird sich so im Laufe Ihrer Besuche in Form und Farbe weiterentwickeln. Sie sind dran!

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Pau