VISITE EXTRAORDINAIRE : NOCTURNE AUX LAMPIONS Allée Maurice Prin Toulouse, jeudi 14 mars 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14 21:30:00

(Re)découvrez le couvent des Jacobins de manière privilégiée : vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour une visite insolite d’exception !

À la nuit tombée, explorez le couvent des Jacobins, une lanterne à la main… Vous découvrirez alors ce joyau médiéval sous un nouveau jour : entre ombres et lumières, des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aiguiser votre regard et prêter attention aux trésors cachés et insolites du couvent des Jacobins.

Réservation sur le site internet du Couvent des Jacobins.

13 EUR.

Allée Maurice Prin COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie publics.jacobins@mairie-toulouse.fr



