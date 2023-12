VACANCES D’HIVER AU COUVENT DES JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

Au Couvent des Jacobins, les vacances sont synonymes de patrimoine et d’aventures médiévales inoubliables ! Visites guidées, animations, balades et ateliers vous embarquent dans le passé fascinant du monument.

Plongez dans l’histoire du lieu !

Aux Jacobins, l’hiver va vous plaire !

ANIMATION

« Tableaux vivants » : Le temps d’une photon immergez-vous dans l’univers magique du couvent, en costume de la fin du Moyen Âge. A une table de fête ou derrière le lutin des copistes, des petites lises en scène en forme de saynètes médiévales vous permettront ce repartir avec un selfie-souvenir inoubliable.

Gratuit (hors droits d’entrée cloître).

VISITE GUIDÉE

« Histoire et architecture » : Laissez-vous conter des siècles d’histoire du couvent des Jacobins, du XIIIe siècle jusqu’à la période révolutionnaire. La visite passera par l’église, le cloître, la salle capitulaire, la chapelle funéraire et le réfectoire.

Payant, réservation conseillée.

ANIMATION

« Jeux de plateau médiévaux » : Des jeux sont à votre disposition dans le réfectoire : merelle, jeu du moulin, alquerque, éches… Venez jouez à deux, en famille ou entre amis !

Gratuit (hors droits d’entrée cloître).

Retrouvez le détail des horaires sur le site internet du Couvent des Jacobins.

EUR.

Allée Maurice Prin COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



