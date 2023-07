LES BEAUX JOURS AUX JACOBINS Allée Maurice Prin Toulouse, 11 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Au Couvent des Jacobins, les vacances sont synonymes de patrimoine et d’aventures médiévales inoubliables ! Visites guidées, animations, balades et ateliers vous embarquent dans le passé fascinant du monument..

2023-07-11 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

Allée Maurice Prin COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



At the Couvent des Jacobins, vacations are synonymous with heritage and unforgettable medieval adventures! Guided tours, events, walks and workshops take you into the monument’s fascinating past.

En el Convento de los Jacobinos, las vacaciones son sinónimo de patrimonio y de inolvidables aventuras medievales Visitas guiadas, eventos, paseos y talleres le harán viajar al fascinante pasado del monumento.

Im Couvent des Jacobins sind die Ferien gleichbedeutend mit Kulturerbe und unvergesslichen mittelalterlichen Abenteuern! Führungen, Animationen, Spaziergänge und Workshops entführen Sie in die faszinierende Vergangenheit des Monuments.

Mise à jour le 2023-07-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE