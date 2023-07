VISITE EXTRAORDINAIRE : « RÊVE SUR MESURE » Allée Maurice Prin Toulouse, 17 mai 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Entrez dans l’exposition La Fabrique de l’Opéra du Capitole et laissez-vous guider par l’esprit taquin des ateliers : Pierro Péra. Un moment complice à partager à la frontière entre visite et théâtre, fiction et réalité, rire et émotions..

2023-05-17 fin : 2023-05-17 19:30:00. 6.5 EUR.

Allée Maurice Prin COUVENT DES JACOBINS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Enter the exhibition La Fabrique de l’Opéra du Capitole and let yourself be guided by Pierro Péra, the mischievous workshop leader. A moment to share, on the borderline between visit and theater, fiction and reality, laughter and emotion.

Entre en la exposición La Fabrique de l’Opéra du Capitole y déjese guiar por el espíritu travieso de los talleres: Pierro Péra. Es un momento para compartir en la frontera entre la visita y el teatro, la ficción y la realidad, la risa y la emoción.

Betreten Sie die Ausstellung La Fabrique de l’Opéra du Capitole und lassen Sie sich von dem neckischen Geist der Werkstätten führen: Pierro Pera. Ein gemeinsamer Moment an der Grenze zwischen Besichtigung und Theater, Fiktion und Realität, Lachen und Emotionen.

Mise à jour le 2023-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE