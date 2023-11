Soirée cabaret Allée Maurice Genevoix Couzeix, 24 novembre 2023, Couzeix.

Couzeix,Haute-Vienne

L’association culturelle de la ville de Couzeix proposent leur traditionnelle soirée Cabaret de fin d’année.

L’invité est le tout nouveau « Duo Line et Christine ».

Une agréable soirée en perspective, ambiance cabaret, bulles à déguster entre amis, et des tubes sans âge de la Chansons française et étrangère.

Réservation auprès de la Mairie au 05 55 39 60 01 sur les horaires d’ouverture..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Allée Maurice Genevoix Centre Culturel Municipal

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Couzeix’s cultural association presents its traditional end-of-year Cabaret evening.

The guest is the brand-new « Duo Line et Christine ».

A pleasant evening in prospect, with a cabaret atmosphere, bubbles to enjoy with friends, and ageless hits from French and foreign chanson.

Bookings can be made at the Mairie on 05 55 39 60 01 during opening hours.

La asociación cultural de la ciudad de Couzeix ofrece su tradicional velada de Cabaret de fin de año.

El invitado es el flamante « Dúo Line et Christine ».

Será una velada encantadora, con ambiente de cabaret, burbujas para disfrutar entre amigos y éxitos intemporales de la chanson francesa y extranjera.

Las reservas pueden hacerse en la Mairie, en el 05 55 39 60 01, durante las horas de apertura.

Der Kulturverein der Stadt Couzeix bietet seinen traditionellen Kabarettabend zum Jahresende an.

Zu Gast ist das brandneue « Duo Line und Christine ».

Ein angenehmer Abend in Aussicht, Kabarett-Atmosphäre, Seifenblasen, die man mit Freunden genießen kann, und zeitlose Hits aus dem französischen und ausländischen Chanson.

Reservierungen beim Rathaus unter 05 55 39 60 01 während der Öffnungszeiten.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Limoges Métropole