Exposition Bonsaï Allée Maurice Genevoix Couzeix, 9 septembre 2023, Couzeix.

Couzeix,Haute-Vienne

Comme chaque année, l’exposition du Bonsaï Club du Limousin se tiendra au centre culturel municipal de Couzeix.

Une cinquantaine de présentations d’arbres seront exposées dans le hall d’exposition, ainsi que des arbres en cours de travail dans les salles attenantes au hall.

Samedi et dimanche à 14h, visite guidée de l’ exposition.

Ces visites permettront aux visiteurs de découvrir l’art de la présentation (KAZARI) ainsi que l’histoire (origine, évolution, …) de l’arbre ou des arbres figurant dans la présentation.

Les visiteurs, qui le souhaitent, pourront amener un de leurs arbres et les animateurs du club pourront leur donner des conseils voire intervenir sur leur arbre s’ils l’acceptent.

Un professionnel, IKIGAÏ BONSAÏ, sera présent et proposera des bonsaï, des pré-bonsaï, des pots, des outils….

2023-09-09 fin : 2023-09-10

Allée Maurice Genevoix Centre Culturel

Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As every year, the Bonsaï Club du Limousin exhibition will be held at the Couzeix municipal cultural center.

Some 50 tree displays will be on show in the exhibition hall, along with trees in progress in the adjoining rooms.

Saturday and Sunday at 2pm, guided tours of the exhibition.

These tours will enable visitors to discover the art of presentation (KAZARI) and the history (origin, evolution, etc.) of the tree or trees featured in the presentation.

Visitors are welcome to bring along one of their own trees, and club staff will be on hand to give advice or even work on their tree if they wish.

A professional, IKIGAÏ BONSAÏ, will be on hand to offer bonsai, pre-bonsai, pots, tools…

Como cada año, la exposición del Bonsaï Club du Limousin se celebrará en el centro cultural municipal de Couzeix.

Se expondrán unos cincuenta árboles en la sala de exposiciones, así como árboles en fase de trabajo en las salas contiguas a la sala.

Visitas guiadas a la exposición el sábado y el domingo a las 14.00 horas.

Estas visitas permitirán a los visitantes descubrir el arte de la presentación (KAZARI), así como la historia (origen, evolución, etc.) del árbol o árboles presentados.

Los visitantes que lo deseen podrán traer uno de sus propios árboles, y los responsables del club podrán aconsejarles o incluso trabajar en su árbol si están de acuerdo.

Un profesional, IKIGAÏ BONSAÏ, estará presente para vender bonsáis, prebonsáis, macetas, herramientas, etc.

Wie jedes Jahr findet die Ausstellung des Bonsai-Clubs Limousin im städtischen Kulturzentrum von Couzeix statt.

Etwa 50 Baumpräsentationen werden in der Ausstellungshalle ausgestellt, sowie Bäume in Arbeit in den an die Halle angrenzenden Räumen.

Samstag und Sonntag um 14 Uhr: Führungen durch die Ausstellung.

Diese Führungen bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Kunst der Präsentation (KAZARI) und die Geschichte (Herkunft, Entwicklung, …) des Baumes oder der Bäume in der Präsentation zu entdecken.

Die Besucher können auf Wunsch einen ihrer Bäume mitbringen und die Betreuer des Clubs können ihnen Ratschläge geben oder sogar an ihrem Baum arbeiten, wenn sie damit einverstanden sind.

Ein professioneller Anbieter, IKIGAÏ BONSAÏ, wird anwesend sein und Bonsai, Vor-Bonsai, Töpfe, Werkzeuge… anbieten.

