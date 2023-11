FUTURAPOLIS PLANÈTE Allée Matilda Toulouse, 30 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Vous êtes passionné par les innovations et la technologie ? Cet événement est fait pour vous !.

2023-11-30 fin : 2023-12-02 . .

Allée Matilda QUAI DES SAVOIRS

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Are you passionate about innovation and technology? This is the event for you!

¿Le apasionan la innovación y la tecnología? Entonces, ¡este es su evento!

Begeistern Sie sich für Innovationen und Technologie? Dann ist diese Veranstaltung genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-11-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE