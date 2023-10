20 minutes pour comprendre Allée Matilda Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse 20 minutes pour comprendre Allée Matilda Toulouse, 4 novembre 2023, Toulouse. 20 minutes pour comprendre 4 et 5 novembre Allée Matilda Accès libre & gratuit 20 minutes pour comprendre Le samedi 4 & le dimanche 5 novembre, de 15h30 à 17h30 Conférences et échanges en mode flash avec des spécialistes des satellites, du climat, des énergies…

Détail des interventions à venir très prochainement ! Accès libre & gratuit

Allée Matilda

—

Crédit image : © Emmanuel Grimault Allée Matilda Allée Matilda, Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T15:30:00+01:00 – 2023-11-04T17:30:00+01:00

2023-11-05T15:30:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00 lsq23 lsq2023 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Allée Matilda Adresse Allée Matilda, Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Allée Matilda Toulouse latitude longitude 43.594617;1.451149

Allée Matilda Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/