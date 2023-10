Allumer le feu Allée Matilda Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Atelier d’initiation aux techniques d’allumage du feu

Le samedi 21 & le dimanche 22 octobre, de 14h à 18h

Le temps d’un après-midi, initiez-vous aux différentes techniques d’allumage de feu.

En compagnie d’archéologues et de médiateurs, vous découvrirez et expérimenterez les méthodes et objets utilisés à travers les époques pour faire des étincelles.

Intervenant :

À partir de 5 ans

Allée Matilda

—

Crédit image : © Emmanuel Grimault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

