1,5°C au dessus des normales de saison Allée Matilda Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse 1,5°C au dessus des normales de saison Allée Matilda Toulouse, 19 juin 2023, Toulouse. 1,5°C au dessus des normales de saison 20 juin 2023 – 1 février 2024 Allée Matilda Accès libre et gratuit, Allée Matilda Exposition de l’artiste Clément Vuillier 1,5°C au dessus des normales de saison Du 20 juin au 1er février, accès libre et gratuit allée Matilda À l’heure où le réchauffement climatique s’accélère, les feux de forêt se multiplient, deviennent parfois incontrôlables, impossibles à éteindre par les pompiers. Ils sont alors qualifiés de feux extrêmes, de feux hors normes ou de mégafeux.Ce phénomène est mondial, il touche tous les continents et de nombreuses forêts, quels que soient les arbres qui les composent.

Les mégafeux sont une des conséquences du réchauffement climatique lié aux activités humaines ; ils en sont aussi l’une des causes, par la quantité de gaz à effet de serre qu’ils dégagent. Pour illustrer ces phénomènes extrêmes, le Quai des Savoirs a invité l’artiste Clément Vuillier qui s’est inspiré de l’ouvrage de Joëlle Zask Quand la forêt brûle (Éditions Premier Parallèle) dont quelques extraits sont présentés et des visuels aimablement proposés par le SDIS 31. Auteur : Clément Vuillier

Extrait de l’ouvrage : Quand la forêt brûle de Joëlle Zask __, Éditions Premier Parallèle

__, Éditions Premier Parallèle En collaboration avec le festival BD de Colomiers

Avec la complicité de Joëlle Zask

Avec l’aimable autorisation des Éditions Premier Parallèle Accès libre et gratuit, Allée Matilda

Du 20 juin 2023 au 1er février 2024

—

Crédit image : Clément Vuillier Allée Matilda Allée Matilda, Toulouse, France Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.bdcolomiers.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T00:00:00+02:00 – 2023-06-20T23:59:00+02:00

2024-02-01T00:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00 feu feux Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Allée Matilda Adresse Allée Matilda, Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Allée Matilda Toulouse

Allée Matilda Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

1,5°C au dessus des normales de saison Allée Matilda Toulouse 2023-06-19 was last modified: by 1,5°C au dessus des normales de saison Allée Matilda Toulouse Allée Matilda Toulouse 19 juin 2023