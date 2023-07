Championnat de France de Marathon de canoë-kayak Allée Marcel Merle Decize Catégories d’Évènement: Decize

Nièvre Championnat de France de Marathon de canoë-kayak Allée Marcel Merle Decize, 23 septembre 2023, Decize. Decize,Nièvre .

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . EUR.

Allée Marcel Merle Pointe des Halles – Loire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-06-27 par 58_OT SUD NIVERNAIS Détails Catégories d’Évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Allée Marcel Merle Adresse Allée Marcel Merle Pointe des Halles - Loire Ville Decize Departement Nièvre Lieu Ville Allée Marcel Merle Decize

Allée Marcel Merle Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/