Atelier de yoga pour les enfants Allée Madeleine Brès Airvault, 31 janvier 2024, Airvault.

Airvault Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-01-31

De nombreux ateliers de yoga sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : pour les enfants, pour les femmes « prendre soin de soi », pour les parents/enfants et à thème. Le mercredi 31 janvier, un atelier pour les enfants à partir de 6 ans aura lieu de 10 h 30 à 12 h. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, votre enfant découvre de façon ludique le yoga : l’état d’esprit, les postures, la respiration, la méditation… afin de s’approprier cet art de vivre. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09. Prix : 10 € la séance ou 80 € la carte de 10 séances..

De nombreux ateliers de yoga sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : pour les enfants, pour les femmes « prendre soin de soi », pour les parents/enfants et à thème. Le mercredi 31 janvier, un atelier pour les enfants à partir de 6 ans aura lieu de 10 h 30 à 12 h. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, votre enfant découvre de façon ludique le yoga : l’état d’esprit, les postures, la respiration, la méditation… afin de s’approprier cet art de vivre. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09. Prix : 10 € la séance ou 80 € la carte de 10 séances.

De nombreux ateliers de yoga sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : pour les enfants, pour les femmes « prendre soin de soi », pour les parents/enfants et à thème. Le mercredi 31 janvier, un atelier pour les enfants à partir de 6 ans aura lieu de 10 h 30 à 12 h. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, votre enfant découvre de façon ludique le yoga : l’état d’esprit, les postures, la respiration, la méditation… afin de s’approprier cet art de vivre. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09. Prix : 10 € la séance ou 80 € la carte de 10 séances.

.

Allée Madeleine Brès

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par CC Airvaudais Val du Thouet