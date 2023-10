Atelier de yoga parents/enfants Allée Madeleine Brès Airvault, 12 novembre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

De nombreux ateliers sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : pour les enfants, pour les femmes « prendre soin de soi », pour les parents/enfants et à thème. Le dimanche 12 novembre, du yoga parents/enfants est proposé de 10 h à 11 h 30. Un temps à partager en duo dans une ambiance douce et ludique avec votre enfant de 3 à 11 ans afin de nourrir la relation et d’acquérir des outils bien-être pour la famille. Au programme : postures de yoga à deux, massages partagés, relaxation, activités zen, respiration, méditation… Retrouvez le programme complet dans les images. Sur inscription uniquement : 06 37 02 65 09. Prix : 20 € le duo. Limité à 10 familles..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Allée Madeleine Brès

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Numerous workshops are offered with Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes): for children, for women « taking care of yourself », for parents/children and themed. On Sunday November 12, parent/child yoga is offered from 10 to 11:30 am. A time to share as a duo in a gentle, playful atmosphere with your child aged 3 to 11, to nurture the relationship and acquire wellness tools for the family. On the program: yoga postures for two, shared massages, relaxation, Zen activities, breathing, meditation… See the full program in the images. Registration only: 06 37 02 65 09. Price: 20? per duo. Limited to 10 families.

Estelle Poirault (Les Ateliers d’Est-Ailes) ofrecerá diversos talleres: para niños, para mujeres « cuidarse », para padres/niños y talleres temáticos. El domingo 12 de noviembre, de 10.00 a 11.30 h, se propone yoga para padres e hijos. Un momento para compartir en un ambiente suave y lúdico con su hijo de 3 a 11 años, para cuidar la relación y adquirir herramientas para el bienestar familiar. En el programa: posturas de yoga para dos, masajes compartidos, relajación, actividades zen, respiración, meditación… Vea el programa completo en las fotos. Sólo inscripción: 06 37 02 65 09. Precio: 20 euros por dúo. Limitado a 10 familias.

Es werden zahlreiche Workshops mit Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) angeboten: für Kinder, für Frauen « Sich um sich selbst kümmern », für Eltern/Kinder und zu bestimmten Themen. Am Sonntag, den 12. November, wird von 10:00 bis 11:30 Uhr Eltern-Kind-Yoga angeboten. Eine Zeit, die Sie zu zweit in einer sanften und spielerischen Atmosphäre mit Ihrem Kind zwischen 3 und 11 Jahren verbringen können, um die Beziehung zu pflegen und sich Wohlfühlwerkzeuge für die Familie anzueignen. Auf dem Programm stehen: Yogastellungen zu zweit, gemeinsame Massagen, Entspannung, Zen-Aktivitäten, Atmung, Meditation… Das vollständige Programm finden Sie in den Bildern. Nur mit Anmeldung: 06 37 02 65 09. Preis: 20 ? für das Duo. Begrenzt auf 10 Familien.

Mise à jour le 2023-10-20 par CC Airvaudais Val du Thouet