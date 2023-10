Atelier « prendre soin de soi » Allée Madeleine Brès Airvault, 20 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

De nombreux ateliers de yoga sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les femmes « prendre soin de soi », des ateliers parent/enfant et du yoga à thème. Vendredi 20 octobre, un atelier pour prendre soin de soi est proposé de 20 h 30 à 23 h. Le prix est de 25 € la séance ou 200 € le forfait de 9 dates (payable en plusieurs fois). Prochain atelier le vendredi 17 novembre, retrouvez le programme complet dans les images. Sur inscription uniquement : 06 37 02 65 09. Limité à 10 places..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Allée Madeleine Brès

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Numerous yoga workshops are offered with Estelle Poirault (Les Ateliers d’Est-Ailes): children’s workshops, women’s « self-care » workshops, parent/child workshops and themed yoga. On Friday, October 20, a self-care workshop is on offer from 8:30 pm to 11 pm. Cost: 25? per session or 200? for a package of 9 dates (payable in instalments). Next workshop on Friday November 17, see pictures for full program. Registration only: 06 37 02 65 09. Limited to 10 places.

Estelle Poirault (Les Ateliers d’Est-Ailes) propone una amplia gama de talleres de yoga: talleres para niños, talleres de « cuidarse » para mujeres, talleres para padres e hijos y yoga temático. El viernes 20 de octubre, de 20.30 a 23.00, se propone un taller de autocuidado. Coste: 25 euros por sesión o 200 euros por un paquete de 9 fechas (a pagar a plazos). El próximo taller es el viernes 17 de noviembre, y encontrará el programa completo en las imágenes. Inscripción previa: 06 37 02 65 09. Plazas limitadas a 10.

Es werden zahlreiche Yoga-Workshops mit Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) angeboten: Workshops für Kinder, Workshops für Frauen « Sich um sich selbst kümmern », Eltern-Kind-Workshops und Themenyoga. Am Freitag, den 20. Oktober, wird von 20:30 bis 23:00 Uhr ein Workshop « Sich um sich selbst kümmern » angeboten. Der Preis beträgt 25? pro Sitzung oder 200? für ein Paket von 9 Terminen (in Raten zahlbar). Nächster Workshop am Freitag, den 17. November. Das vollständige Programm finden Sie in den Bildern. Nur mit Anmeldung: 06 37 02 65 09. Begrenzt auf 10 Plätze.

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Airvaudais Val du Thouet