Ateliers de yoga enfants Allée Madeleine Brès Airvault, 18 octobre 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

De nombreux ateliers de yoga sont proposés avec Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) : des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les femmes « prendre soin de soi », des ateliers parent/enfant et du yoga à thème. Le mercredi 18 octobre, un atelier de yoga pour les enfants à partir de 6 ans aura lieu de 10 h 30 à 12 h. Dans une ambiance bienveillante et chaleureuse, votre enfant découvre de façon ludique ce qu’est le Yoga : l’état d’esprit, les postures, la respiration, la méditation… afin de s’approprier cet art de vivre. Prochain atelier le mercredi 8 novembre, retrouvez le programme dans les images. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09. Prix : 10 € la séance ou 80 € la carte de 10 séances..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

Allée Madeleine Brès

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Numerous yoga workshops are offered with Estelle Poirault (Les Ateliers d’Est-Ailes): children’s workshops, women’s « self-care » workshops, parent/child workshops and themed yoga. On Wednesday, October 18, a yoga workshop for children aged 6 and over will take place from 10.30 a.m. to 12 p.m. In a warm and caring atmosphere, your child will discover yoga in a playful way: the state of mind, postures, breathing, meditation… in order to make this art of living their own. Next workshop on Wednesday November 8, see pictures for program. Information and registration: 06 37 02 65 09. Price: 10? per session or 80? for a card of 10 sessions.

Estelle Poirault (Les Ateliers d’Est-Ailes) propone una amplia gama de talleres de yoga: talleres para niños, talleres de « cuidarse » para mujeres, talleres para padres e hijos y yoga temático. El miércoles 18 de octubre, de 10.30 a 12.00, tendrá lugar un taller de yoga para niños a partir de 6 años. En un ambiente cálido y acogedor, su hijo conocerá el yoga de forma lúdica: el estado de ánimo, las posturas, la respiración, la meditación… para ayudarle a hacer suyo este arte de vivir. Próximo taller el miércoles 8 de noviembre, consulte el programa en las fotos. Información y reservas: 06 37 02 65 09. Precio: 10 euros por sesión u 80 euros por una tarjeta de 10 sesiones.

Es werden zahlreiche Yoga-Workshops mit Estelle Poirault (les Ateliers d’Est-Ailes) angeboten: Workshops für Kinder, Workshops für Frauen « Sich um sich selbst kümmern », Eltern-Kind-Workshops und Themen-Yoga. Am Mittwoch, den 18. Oktober, findet von 10:30 bis 12:00 Uhr ein Yoga-Workshop für Kinder ab 6 Jahren statt. In einer wohlwollenden und herzlichen Atmosphäre entdeckt Ihr Kind auf spielerische Weise, was Yoga ist: Geisteshaltung, Körperhaltungen, Atmung, Meditation…, um sich diese Lebenskunst anzueignen. Nächster Workshop am Mittwoch, den 8. November, finden Sie das Programm in den Bildern. Informationen und Anmeldungen: 06 37 02 65 09. Preis: 10 ? pro Sitzung oder 80 ? für eine Karte mit 10 Sitzungen.

