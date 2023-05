Ateliers de yoga enfants, les ateliers d’Est-Ailes Allée Madeleine Brès, 24 juin 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

De nombreux ateliers sont proposés ; des ateliers enfants, des ateliers femmes, des ateliers parent/enfant et du yoga à thème. Le samedi 24 juin, un atelier de yoga pour les enfants aura lieu de 10 h à 11 h 30. Informations et inscriptions : 06 37 02 65 09.

Prix : 10 €..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 11:30:00. .

Allée Madeleine Brès

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Many workshops are offered; children’s workshops, women’s workshops, parent/child workshops and themed yoga. On Saturday, June 24, a yoga workshop for children will be held from 10 to 11:30 a.m. Information and registration: 06 37 02 65 09.

Price : 10 ?.

Se ofrecen numerosos talleres: talleres para niños, talleres para mujeres, talleres para padres e hijos y yoga temático. El sábado 24 de junio tendrá lugar un taller de yoga para niños, de 10.00 a 11.30 h. Información e inscripciones: 06 37 02 65 09.

Precio: 10€.

Es werden zahlreiche Workshops angeboten; Kinderworkshops, Frauenworkshops, Eltern-Kind-Workshops und Themenyoga. Am Samstag, den 24. Juni, findet von 10:00 bis 11:30 Uhr ein Yoga-Workshop für Kinder statt. Informationen und Anmeldungen: 06 37 02 65 09.

Preis: 10 ?

