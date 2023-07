Fêtes de Rassuen Allée M. Laugier Istres, 14 juillet 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Diverses animations tout au long de ce week-end festif.

2023-07-14 fin : 2023-07-16 . .

Allée M. Laugier Rassuen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Various events throughout the festive weekend

Diversos actos durante todo el fin de semana festivo

Verschiedene Animationen während des gesamten Festwochenendes

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme d’Istres