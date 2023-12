Cet évènement est passé Nuits de la lecture: Spectacle « Le grand méchant renard » (Médiathèque du centre) Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Nuits de la lecture: Spectacle « Le grand méchant renard » (Médiathèque du centre) Allée Latreille Brive-la-Gaillarde, 20 décembre 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 20:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00 A 20h spectacle »Le grand méchant renard » par la compagnie »Jeux de vilains » dans le grand hall.

Sur réservation: 05 55 18 17 50.

Allée Latreille

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

