Biblioparc (Ludothèque Municipale) Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Biblioparc (Ludothèque Municipale) Allée Latreille Brive-la-Gaillarde, 13 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Jeux pour tous avec la ludothèque, coin plage lecture et animations. Tous les jeudis jusqu’au 17 aout. Durée: 1h30. Renseignements : 05 55 87 16 23.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Allée Latreille

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Loto en folies Juegos para todos con la ludoteca, rincón de lectura y animación. Todos los jueves hasta el 17 de agosto. Duración: 1h30. Información: 05 55 87 16 23 Spiele für alle mit der Ludothek, Leseecke am Strand und Animationen. Jeden Donnerstag bis zum 17. August. Dauer: 1,5 Stunden. Informationen: 05 55 87 16 23 Mise à jour le 2023-07-07 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Allée Latreille Adresse Allée Latreille Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Allée Latreille Brive-la-Gaillarde

Allée Latreille Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/