Partir en livre: Atelier créatif: Ma grande (Ludothèque) Allée Latreille Brive-la-Gaillarde, 11 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Atelier créatif par Sibylle Delacroix, dessin et tampons. De 5 à 7 ans. A 15h. Gratuit, inscription obligatoire..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 . .

Allée Latreille

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Les lundis : public sénior et porteur de handicaps – de 14h30 à 16h

Accueil de 12 personnes

Lundi 5 octobre – Jeux surdimensionnés

Lundi 12 octobre – La semaine du goût avec lotos et dominos

Taller creativo de Sibylle Delacroix, dibujo y sellos. De 5 a 7 años. A las 15 h. Gratuito, previa inscripción.

Kreativ-Workshop von Sibylle Delacroix, Zeichnen und Stempeln. Von 5 bis 7 Jahren. 15 Uhr. Kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme