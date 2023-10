Cabaret d’Automne Allée Jusserand Gannat, 18 novembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Cultures du Monde et La Bourrée Gannatoise vous donnent rendez-vous pour le cabaret d’Automne. Une soirée inédite autour de la musique et de la danse pour les petits ou pour les grands..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Allée Jusserand Centre Socioculturel de Gannat

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cultures du Monde and La Bourrée Gannatoise invite you to the Autumn Cabaret. A unique evening of music and dance for young and old alike.

Cultures du Monde y La Bourrée Gannatoise le invitan al Cabaret de Otoño. Una velada única de música y danza para grandes y pequeños.

Cultures du Monde und La Bourrée Gannatoise laden Sie zum Herbstkabarett ein. Ein ganz neuer Abend rund um Musik und Tanz für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme Val de Sioule