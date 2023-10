Théâtre » Vous avez demandé le bonheur, ne quittez pas » Allée Jusserand Gannat, 4 novembre 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Le Centre Socioculturel de Gannat, vous propose au théâtre : » Vous avez demandé le bonheur, ne quittez pas ». Une comédie inédite de Michel Sroussi avec les décors d’Isabelle Riom. A partir de 12 ans..

2023-11-04 17:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

Allée Jusserand Centre socioculturel de Gannat

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Centre Socioculturel de Gannat brings you « Vous avez demandé le bonheur, ne quittez pas ». An original comedy by Michel Sroussi, with sets by Isabelle Riom. Ages 12 and up.

El Centre Socioculturel de Gannat pone en escena « Vous avez demandé le bonheur, ne quittez pas ». Una comedia original de Michel Sroussi con decorados de Isabelle Riom. A partir de 12 años.

Das Centre Socioculturel de Gannat, schlägt Ihnen im Theater vor: « Vous avez demandé le bonheur, ne quittez pas » (Sie haben um Glück gebeten, bleiben Sie dran). Eine unveröffentlichte Komödie von Michel Sroussi mit den Bühnenbildern von Isabelle Riom. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme Val de Sioule