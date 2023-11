SOIRÉE DJ SET – IBIS MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE Allée Jules Milhau Montpellier, 1 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’équipe de l’ibis Montpellier centre Comédie est ravie de t’inviter à un DJ Set qui aura lieu dans notre établissement, le 1er décembre 2023..

2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. .

Allée Jules Milhau

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The ibis Montpellier center Comédie team is delighted to invite you to a DJ Set to be held in our establishment on December 1, 2023.

El equipo del ibis Montpellier centre Comédie tiene el placer de invitarle a un DJ Set que se celebrará en nuestro establecimiento el 1 de diciembre de 2023.

Das Team des ibis Montpellier centre Comédie freut sich, dich zu einem DJ-Set einzuladen, das am 1. Dezember 2023 in unserem Haus stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT MONTPELLIER