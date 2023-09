LE CHÂTEAU BONNIER DE LA MOSSON Allée Joseph Bonnier de la Mosson Montpellier, 28 octobre 2023, Montpellier.

Construit dès 1723 par le Trésorier des Etats du Languedoc Joseph Bonnier de la Mosson, le château de la Mosson est monument d’exception dont il ne reste aujourd’hui que des vestiges : grand salon au superbes gypseries, statues, terrasses, parc et buffet d’eau grandiose..

Allée Joseph Bonnier de la Mosson

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Built in 1723 by the Treasurer of the States of Languedoc Joseph Bonnier de la Mosson, the castle of la Mosson is an exceptional monument of which only vestiges remain today: large living room with superb gypseries, statues, terraces, park and grandiose water buffet.

Construido en 1723 por el tesorero de los Estados del Languedoc, Joseph Bonnier de la Mosson, el castillo de la Mosson es un monumento excepcional del que hoy sólo quedan vestigios: un gran salón con magníficas yeserías, estatuas, terrazas, parque y un grandioso bufé de agua.

Das Château de la Mosson wurde ab 1723 vom Schatzmeister der Staaten des Languedoc, Joseph Bonnier de la Mosson, erbaut und ist ein außergewöhnliches Bauwerk, von dem heute nur noch Überreste übrig sind: der große Salon mit seinen herrlichen Gypserien, Statuen, Terrassen, der Park und das grandiose Wasserbuffet.

