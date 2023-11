Soirée Ados Allée José Maria de Hérédia Arcachon, 15 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Un vendredi soir par mois, une soirée à thème

est proposée aux Collégiens et Lycéens.

Déclinée sur un mode convivial, elle permet

aux Adolescents de se retrouver et de vivre un

moment de partage apprécié du plus grand

nombre.

À la Maison Municipale des Jeunes.

Sur reservation. Participation demandée..

2023-12-15 fin : 2023-12-15

Allée José Maria de Hérédia

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



One Friday evening a month, a themed evening

is offered to middle and high school students.

It’s a convivial way for teens to get together

teenagers to get together and share a moment

and share a moment that is appreciated by

for all.

At the Maison Municipale des Jeunes.

Reservations required. Participation required.

Un viernes al mes por la noche, una velada temática

para estudiantes de secundaria.

Es una forma divertida de que los adolescentes se reúnan

adolescentes se reúnan y compartan un momento de

y compartan un momento apreciado por

el mayor número.

En la Maison Municipale des Jeunes.

Con cita previa. Participación obligatoria.

An einem Freitagabend im Monat findet ein Themenabend statt

wird den Schülern der Mittel- und Oberstufe angeboten.

Dieser gesellige Abend ermöglicht es

die Teenager können sich treffen und einen gemeinsamen Abend erleben

ein gemeinsamer Moment, der von vielen geschätzt wird

es wird von vielen genutzt.

In der Maison Municipale des Jeunes.

Nur mit Reservierung. Teilnahme erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon