Début : 2023-11-10 19:00:00

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-10 19:00:00

fin : 2023-11-10 20:30:00

L'association Los amics de la Lenga d'Oc a Brageirac, en partenariat avec des associations du Bergeracois ayant un atelier occitan (Les Abeilles Bergeracoises, Les Cigales Forcelaises, ACLM, la Calandreta Bel Solelh …), propose un Café Oc un vendredi par mois. Il sera animé par Gladys Beylat et quelques autres intervenants. Ce café Oc se fera à l'Espace Georges Charpak (à côté de la Calandreta Bel Solelh de Bergerac). Il sera ouvert gratuitement aux adhérents de l'une de ces associations.

Allée Jean Zay Espace Georges Charpak

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

