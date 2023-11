Conte : Le voyage de Delacroix Allée Jean Renoir Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Conte : Le voyage de Delacroix Allée Jean Renoir Martigues, 20 décembre 2023, Martigues. Martigues,Bouches-du-Rhône Conte musical par la compagnie « Les chemins du Monde »..

2023-12-20 17:30:00 fin : 2023-12-20 18:30:00. .

Allée Jean Renoir Saint-Roch

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical tale by the company “Les chemins du Monde”. Cuento musical de la compañía “Les chemins du Monde”. Musikalische Erzählung der Kompanie „Les chemins du Monde“. Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Allée Jean Renoir Adresse Allée Jean Renoir Saint-Roch Salle Jean Renoir Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Allée Jean Renoir Martigues latitude longitude 43.407343;5.040221

Allée Jean Renoir Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/