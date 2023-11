Concert : Scritture Multiple Allée Jean Renoir Martigues, 9 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Après Palerme, l’ensemble de musiciens SIO et l’ensemble YIN s’arrêtent à Martigues pour un concert exceptionnel..

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Allée Jean Renoir Saint-Roch

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After Palermo, the SIO ensemble of musicians and the YIN ensemble stop in Martigues for an exceptional concert.

Después de Palermo, el conjunto de músicos SIO y el conjunto YIN hacen una parada en Martigues para un concierto excepcional.

Nach Palermo machen das SIO-Musikensemble und das YIN-Ensemble Halt in Martigues für ein außergewöhnliches Konzert.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues