Théâtre – étape de travail : Doutes Allée Jean Renoir Martigues, 9 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Venez voir l’avancement de la dernière création d’Éclosion 13, une pièce qui met en scène les relations humaines face à une maladie où le doute devient maître : la maladie d’Alzheimer.

A la salle Jean Renoir. Entrée libre. Réservez votre présence..

2023-10-09 15:00:00 fin : 2023-10-09 16:10:00. .

Allée Jean Renoir Saint-Roch

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and see the progress of Éclosion 13’s latest creation, a play that dramatises human relationships in the face of an illness where doubt takes over: Alzheimer’s disease.

At the Salle Jean Renoir. Admission free. Please reserve your place.

Venga a ver los avances de la última creación de Éclosion 13, una obra que dramatiza las relaciones humanas frente a una enfermedad en la que la duda se apodera de todo: la enfermedad de Alzheimer.

En la Sala Jean Renoir. Entrada gratuita. Reserve su plaza.

Erleben Sie den Fortschritt der neuesten Kreation von Éclosion 13, einem Stück, das die menschlichen Beziehungen angesichts einer Krankheit, bei der der Zweifel zum Herrscher wird, in den Mittelpunkt stellt: die Alzheimer-Krankheit.

In der Salle Jean Renoir. Der Eintritt ist frei. Reservieren Sie Ihre Anwesenheit.

